立法委員今天新會期報到，本會期將審查中央政府總預算，國民黨立院黨團開記者會炮轟蔡政府「最會亂花錢」，國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府大量編列特別預算，規避《預算法》相關規定，蔡英文總統任期結束時，總債務會超過8兆元，財政迅速敗壞。

曾銘宗指出，蔡政府上台之後，每年都編列特別預算，如106年就編列「前瞻基礎建設第1期」、「流域綜合治理計畫第3期」2項特別預算、107年編列「前瞻基礎建設第2期」、108年編列「新式戰機採購」、109年編列「防疫紓困振興」分別從109年3月13日、5月8日、10月23日共三次、110年6月18日、12月10日二次；110年編列「前瞻基礎建設第3期」、111年編列「海空戰力提升計畫」，總數高達2兆1870億元。

曾銘宗表示，中央政府財政快速敗壞，債留後代子孫，截至今年7月底一年以上債務餘額達6兆3994億元，尚有舉債額度2兆2千億元，但減除特別預算1兆2870億元，舉債額度只剩下9130億元。曾銘宗進一步指出，9130億元還必須扣除總預算1360億元，且國防部正在研擬潛艦國造特別預算3000億元，屆時只剩下4394億元，「蔡英文總統任期結束時，總債務會超過8兆元。」

曾銘宗警告，政府舉債額度僅剩下4394億元，萬一國家發生重大災難、國防緊急需要時，根本沒有錢救災、購買軍事裝備，國民黨團譴責蔡政府財政快速敗壞、債留後代子孫。

書記長李德維表示，蔡英文總統6年任期編列四次重大特別預算，包含前瞻基礎建設、新式戰機採購、防疫與紓困振興、海空戰力提升等，但不是錢多事情就辦得好，舉例來說，衛福部前瞻第三期預算分配實現數只有23.88％，「這代表蔡政府編了一大堆預算、特別預算，結果公務部門執行不出去，衛福部是錢多到不知道該怎麼執行出去。」

李德維指出，歷任總統國債統計顯示，李登輝前總統1.37兆元、陳水扁前總統3.8兆元(增加2.43兆元)，馬英九前總統5.2兆元(增加1.4兆元)，而蔡英文總統上台才6年，國債已達6.6兆元(增加1.4兆元以上)，未來還有2年任期，勢必會突破增加2兆元以上國債。這麼會花錢的總統，國人要問，妳把錢花到哪裡去了？

藍委費鴻泰表示，相較於112年度中央政府總預算，以106年蔡政府上任以後迄今的7年內，多出了1.3兆元債務，112年度中央政府累計債務達6.6兆，換句話說，蔡英文政府執政8年，花了9年的錢。

費鴻泰指出，根據財政部國庫署國債鐘統計顯示，到了今年6月底每位國人(包含一出生的嬰兒)背負了26.6萬元，這樣的政府，財政狀況會好嗎？