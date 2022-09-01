創造適合台東、屬於台東的建築美學，台東縣政府首度舉辦建築景觀評圖暨展覽，向全國建築與景觀學系學生徵件，並於日前在台東故事館進行決選暨頒獎。縣長饒慶鈴昨(8月31日)在臉書分享，這次親自擔任評審，全程參與作品討論，學生們侃侃而談理念、想法，讓她獲益良多，也對台東的未來有更多期待。

饒慶鈴分享，此次19件參賽作品分別以長濱、成功、東河、太麻里、池上、延平、卑南及台東市港口、景點為基地，學生們花了1年的時間研究台東主題、發想，設計出融合地景、也能環保永續、實踐慢經濟的作品。她非常期待，經過更深入的討論，這些作品將轉化為可執行的計畫。

饒慶鈴表示，會持續舉辦這樣的競賽，也歡迎更多喜歡台東、有想法有行動力的朋友加入，一起構築專屬台東的建築美學。

以下為得獎作品：

金質獎｜成功大學建築系曾泓銘《喻地驛站》

銀質獎｜成功大學建築系陳威廷《沙城印象－湧池劇場》

銅質獎｜中原大學建築系謝宗原《摩登原始人-八仙洞長濱遺址登山口與終點》