有50年歷史的新竹市東門市場，新竹市府近年推動活化，將三樓打造為青年創業基地，吸引許多人進駐，更成為熱門文青景點。民進黨新竹市長候選人沈慧虹昨（8月31日）日造訪艾比兒甜點，老闆郝彭宏分享，他7年前來到新竹，見證新竹市的改變，也在這裡完成他開店的夢想，沈慧虹更承諾她當市長後將繼續為年輕人服務、幫助他們圓夢。

新竹市府近年推動東門市場活化、翻轉，在三樓設立東門青年基地，吸引許多年輕人進駐，並進而帶動一樓攤商成長，白天是傳統市場，晚間就轉身成為美食街，攤商數更從起初個位數成長至破百。

沈慧虹昨日在臉書分享，她造訪東門市場三樓的青創基地，拜訪年輕頭家，其中一間甜點店「艾比兒甜點」老闆郝彭宏的故事更讓她動容。

郝彭宏說，因為認識現在的老婆決定為愛南漂，從台北來到新竹，剛開業因為沒有資金，為了實現夢想，就騎著腳踏車，到竹教大周邊賣甜點，一點一點打響知名度。

郝彭宏提及，來到新竹那年，剛好是林智堅市長上任的第一年，這7年間也親眼見證新竹市的改變。除了心愛的人在新竹，他也漸漸愛上新竹，更因為青年基地計畫，他們來到東門市場，擁有自己的一間小店，圓了自己的夢，太太肚子裡的新生命也即將在年底加入他們生活。

沈慧虹感性地說，這是郝彭宏的故事，她相信也是許多來到新竹打拚的年輕人的故事。「因為愛來到新竹，因為未來而留下來。」她也說，圓夢有時候就像做甜點，願意等待，就能品嚐到甜美的滋味。她真心希望未來成為市長，能為這些新竹的年輕人服務，讓他們的人生中有更多美好的故事在這座城市發生。