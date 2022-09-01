游振雄１日到公所登記參選時，選區議員還有包括藍營、泛藍的市民代表共有16席現身相挺，全市41里中，有高達35位里長也到場相挺，展現游深厚的整合能力。(吳建輝攝)

地方政壇人士分析，游振雄雖有現任優勢，但其太過溫和，傻傻做太少宣傳自己，這場選舉面對民進黨這種選舉機器，必須謹慎。(吳建輝攝)

員林市長寶座之爭，戰況超激烈，由現任國民黨籍市長游振雄，對決民進黨籍前縣議員陳秋蓉，兩人再度捉對廝殺，由於本屆游只以157票險勝，年底將再次對決，選情緊繃膠著，1日游振雄現身公所登記參選，市代會正副主席及市代會總共16名代表、35個里長現身陪同，展現團結氣勢，勝選的決心。

號稱全台富人最多的員林市， 過去至今長達40年由藍營首長執政，未曾出現過民進黨籍首長；市民代表席次19席中，8席是國民黨，民進黨只有3席，且剩下的8席無黨籍中，有一半以上傾藍；2018年時任議員游振雄代表國民黨參選市長，最終險勝民進黨陳秋蓉，游拿到2萬5347票，陳拿到 2萬5190，游只贏157票，是史上藍、綠差距最小的一次。

游振雄１日到公所登記參選時，選區議員還有包括藍營、泛藍的市民代表共有16席現身相挺，全市41里中，有高達35位里長也到場相挺，展現游深厚的整合能力，游振雄致詞時也表示，相信市民的選擇，他有信心能夠贏得這場選戰。

游振雄過去給人溫和暖爸的形象，擔任市長後積極打造「幸福員林」，推動員林幸福卡，超過百家合作商家享優惠，還有市民專屬免費幸福巴士可以搭，產婦生育營養津貼也是全縣最高，另外還有全市升級智慧LED路燈，年年省下千萬電費，讓民眾升級超有感。

地方政壇人士分析，游振雄雖有現任優勢，但其太過溫和，傻傻做太少宣傳自己，這場選舉面對民進黨這種選舉機器，必須謹慎；陳秋蓉近年因押寶邱建富，但最終彰化縣長由黃秀芳出線，打破僵局是她現在必須要做的事情。