數位平台使用新聞內容未付費導致部公平競爭，也連帶影響到媒體、大眾權益。國內多名學者今(1)日聯合提出《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，讓每年營業及捐款合計超過一千萬媒體都有議價資格，而主管單位則是數位發展部；台大新聞研究所教授林照真指出，政府的態度讓學者心寒，好像甚麼事情都要等選舉後再說，之後將與行政院討論，以及赴立院爭取立委支持。

澳洲、法國相繼立法要求Google、臉書(Meta)必須與國內媒體協商議價，為刊登的新聞內容支付費用；其中光是澳洲媒體去年就取得40億、法國也拿到逾18億台幣的費用，兩大平台也在世界20多國中付費給新聞媒體，但台灣仍遲遲沒有動作。

台大新聞研究所教授林照真、政大法律系特聘教授王立達、陽明交通大學傳播與科技學系教授陶振超、高雄大學財經法律系教授謝國廉等人今天公布《新聞媒體與數位平台強制議價法》草案，學者表示，唯有國內通過該專法，新聞媒體要求平臺為使用新聞內容付費時，才能有法律依據。

負責起草草案的王立達表示，澳洲已經實施的議價法最值得參考，在澳洲通過議價法之後，Google與Meta目前大致上已經和澳洲媒體完成議價協商，顯示議價法有促進討論的功能，也希望台灣能有同樣的做法，媒體和數位平台能夠和平地展開協商；主管機關部分，本法事涉數位平臺與新聞媒體等兩大數位經濟關鍵產業，如何能達到合理的資源分配與永續均衡發展，數位發展部為主管機關最為合適。

陶振超指出，依照國內最新的民意調查指出，台灣民眾同意數位平台付費給新聞媒體的比例（43.41％）高於不同意（36.34％）。以上網者為分母，則有半數、超過五成（51.49％）民眾，支持數位平台應該付費給新聞媒體。有關各國政府在政策管制上與跨國科技公司的衝突與協調一事，台灣民眾同意「臉書和谷歌的權力過大，所以應該受到政府規範」的比例超過半數（54.32％），高於不同意（26.64％）。若以上網者為分母，超過六成的台灣民眾（64.43％）支持政府規範跨國科技公司，但不能侵犯言論自由。

林照真指出，數位平台沒有聘請任何記者跟編輯，但他們卻賺取了台灣數位廣告將近8成的廣告收益，今天參照了澳洲與美國的經驗，台灣要先設立專法，才能促使平台進行付費。她表示《議價法》的立法刻不容緩，但政府單位的態度都是選舉過後才說，也讓人感到心寒；之後會舉辦公廳會聽取各方意見，也會對立委進行遊說，獲取最大的支持。