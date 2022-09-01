年度基本工資審議委員會於今(1)日中午結束，每月基本工資將調漲至2萬6400元，時薪則調漲至176元，漲幅4.56％，與近期各界預估4-5％漲幅區間吻合。資方委員、全國工業總會常務理事何語受訪表示，原本漲幅其實更高些，但考量資方在經營下成本的壓力，因此得出4.56％的決議，「資方從未反對漲薪資，只是要合理看待經濟現實」。

何語表示，今年經濟成長率預測為3.76％，考量原本物價指數2.91％，原本得出的漲幅是4.8％，但考量資方經營困難，所以後來才決議4.56％，而許銘春部長也認為每月基本工資2萬6400元符合目前的勞工保險投保薪資分級，因此做出此裁示。

何語指出，這次審議委員會中，商總和中小企業有較大的意見，雖然時薪調漲8元，但服務業到後來還是會調高物價，而許多產業投資都需要租金、自動化設備、廠房、土地等，利息負擔都很重。

他強調，資方從來沒有要反對調漲薪資，只是要合理看待經濟的狀況，明年疫情可能都還不會結束，擔心很多中小企業已經硬撐3年，結果到了明年撐不下去。

台大國發所副教授辛炳隆表示，針對本次基本工資的調幅，還是回到消費者物價指數(CPI)全額反映、經濟成長率等來討論，原本討論出來的調漲金額較2萬6400還高一點，但考量資方在成本推動下導致企業經營的困難，因此將零頭金額回饋給資方。