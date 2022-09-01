受到市場傳聞Nvidia及AMD暫停對中國區所有數據中心GPU卡發貨影響，健策(3653)今天除權盤中股價重挫逾5%，對此，健策表示，無法評論客戶訊息，不過此產品佔比很少，對公司營運影響有限，由於PC及車用LED市況不佳，客戶庫存調整未止，謹慎看待下半年營運。

美中貿易戰未止，美國持續緊縮半導體等高科技產品對大陸出貨，8月31日大陸當地傳出，AMD及Nvidia收到總部緊急通知，分別暫停AMD對中國區所有數據中心GPU卡MI100和MI200發貨，以及Nvidia暫停對中國區所有客戶所有代理商的數據中心GPU卡A100和H100的發貨，受此影響，8月31日AMD及Nvidia同步收低，且盤後股價續挫，連帶今天健策等AMD及Nvidia供應商股價同步走弱。

對此，健策表示，無法評論客戶訊息，不過此產品佔比很少，對公司營運影響有限。

受惠於四大主力產品均熱片、車用水冷散熱模組、伺服器ILM及導線架需求強勁，健策今年上半年稅後盈餘為11.13億元，年增1.34倍，為歷年同期新高，每股盈餘為9.18元；不過通膨升息衝擊終端消費市場，PC及車用LED市況不佳，客戶端進行庫存調整，健策7月合併營收9.19億元，月減16.3%，年增17.36%，累計前7月合併營收為62.82億元，年增30.71%。

健策表示，目前車用散熱產品需求穩定，可望持續成長，但部分產品線客戶進行庫存調整，且桌機新舊產品線在第3季及第4季交替，謹慎看待下半年營運。

健策今天除權，每股配發股票股利0.99963元，受到利空影響，今天盤中股價重挫，未能順利填權。