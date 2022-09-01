台中市診所協會理事長曾崇芳（右二）8月31日在台中榮總小兒免疫過敏腎臟科主任傅令嫻、施勝桓小兒科院長施勝桓、光仁骨科院長、台中市診所協會顧問陳國光等3名醫師陪同下完成參選登記。（曾崇芳提供／馮惠宜台中傳真）

年底九合一選舉自8月29日展開參選登記作業，繼台中市診所協會理事長、小兒科專科醫師曾崇芳以無黨身分登記參選台中市第六選區（西屯區）市議員選舉，獲民眾黨提名的醫師公會全聯會健康傳播委員、魏嘉慶全家診所院長魏嘉慶也在1日完成參選登記投入台中市第三選區（大肚、烏日、龍井）市議員選戰。

曾崇芳昨（8月31日）在台中榮總小兒免疫過敏腎臟科主任傅令嫻、施勝桓小兒科院長施勝桓、光仁骨科院長、台中市診所協會顧問陳國光等3名醫師陪同下完成參選登記，曾崇芳擔任五屆台灣兒科醫學會理監事、台中市醫師公會理事，並先後任台中市診所協會秘書長、理事長，在新冠疫情爆發後帶領基層醫師配合政策

，投入快打站、校園疫苗接種，並成立台中市診所協會新冠確診居家醫療照護中心。

曾崇芳說，他從求學到診所開業都與西屯鄉親同在，深知鄉親的需求，他希望能有機會把鄉親的意見帶入市議會，他的參選政見包括：幼有所養：督促市政府成立婦幼局、老有所護：打造健康高齡環境、把關健康空氣、水質、食安打造健康生活；以及繁榮西屯：創造更好環境，吸引青年就業，並推動台中重大交通整頓，強力監督執行。

魏嘉慶今（9月1日）則是與民眾黨提名大肚區王田里、烏日區烏日里、龍井區東海里三里里長參選人黃楓仁、吳則磐、楊宗翰一起到選委會完成參選登記；魏嘉慶妻子賴怡均為台北市長柯文哲學妹，2018年曾參選第三選區市議員。

魏和太太都是醫師，也長期關心大烏龍地區長期因中火、中科帶來的污染問題，此次參選魏嘉慶說，自己厭倦了藍綠惡鬥、看清了政客的兩面手法，大烏龍是他的家鄉，成長、求學、立業乃至結婚生子都在這，在民眾黨黨主席柯文哲以及反空污的熱血醫師葉光芃等號召下挺身而出，要替鄉親爭一口乾淨空氣；他的政見是改善空污促進健康、家庭醫師全人照顧、長照 2.0老有所終。