無人機剋星! 空軍電磁波干擾槍可"狙擊"迫降│中視新聞 20180522

陸軍金門防衛指揮部表示，今（1）日中午12時3分，發現一架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空，駐守部隊依程序應處，示警驅離無效後，即行防衛射擊、予以擊落，寫下防衛射擊最「直接」、「有效」的紀錄。

據了解，陸軍今早才剛下令，未來無論透過任何方式，都要將無人機擊落，而在今日中午發現有無人機闖入後，金門駐軍即射擊多發子彈，順利完成任務。

金防部說明，由於處置時間很緊湊，所以沒有相關照片、影片，且無人機被擊中後墜落海裡，故也無殘骸照片；金防部強調，未來將持續偵搜警戒、嚴密監控，以維防區安全。