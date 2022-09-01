新冠肺炎疫情延燒，國內今新增3萬3875例本土，雙北兩縣市加起來超過1.1萬例，另外今日增243例境外移入、154例中重症及36例死亡。指揮中心發言人莊人祥表示，今日本土個案較上周增加6608人，上升25.2％。今日本土個案以新北單日新增7415例居多，其次依序為台北4317例、台中2990例、桃園3536例、高雄2710例、台南2074例等；境外移入個案則分別自越南、菲律賓、韓國、印尼、美國、泰國、馬來西亞、香港、法國等移入。

與此同時，國內今日新增154例中重症個案，其中中症118例、重症36例。重症個案新增1例孩童多系統發炎症候群（MIS-C），為9歲女童，患有先天性疾病，沒有接種疫苗。

醫療應變組副組長羅一鈞說，這名女童6月2日曾確診，8月10日起出現發燒、紅眼、食慾活力下降的症狀，8月18日至急診，X光顯示有肺炎，住院後出現皮疹、結膜炎、草莓舌、腹痛、嘔吐，經抽血檢查診斷為MIS-C，給予免疫球蛋白治療後，病況好轉，8月25日已出院。

截至目前，國內共累計534萬2106例確診、9950例死亡。對於未來是否會有更新的變異株出現，羅一鈞說，從樂觀角度看，今年已經過了3分之2，機率降低，但是Omicron也是在去年11月突然冒出，病毒的變化趨勢還是在繼續累積中，除BA.5，印度還有BA.2.75、BA.2.76 ，甚至深圳也出現了BF.15，我們還是審慎檢測，早期偵測、早期應對。