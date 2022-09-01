清大獲教育部「優華語」計畫補助，遴選專業教師到美國密西根大學安娜堡分校等頂尖大學教授華語及介紹台灣文化。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學獲教育部「優華語」計畫補助，遴選專業教師到美國密西根大學安娜堡分校等頂尖大學教授華語及介紹台灣文化，也接受美國頂大生申請，到清華研習華語並與校內師生交流、參與國中小雙語教學，盼深化台美交流，也有助於美國學術菁英成為「知台派」。

清大與美國伊利諾大學香檳校區、杜克大學、夏威夷大學、密西根大學安娜堡分校等校簽訂合作備忘錄，去年底陸續派出多名華語師資赴美授課。杜克大學及夏威夷大學也選派6名學生，透過「台灣優華語獎學金」的補助，赴清大學習華語。

清大全球長嚴大任說，赴美的華語教師都有豐富教學經驗，也都具備剪紙、麻將、象棋，甚至拉二胡、畫墨梅山水畫、京劇臉譜等多項才藝，是最好的國民外交。

此外，來自杜克大學的學生吳空 （Cole Walker） 及秦岳 （Andrew Yue Qin） 因優華語計畫來到清大，雖說是來學華語，但他們的華語能力極佳，能與台灣人自在對談，且來台後，不僅上華語課、學習台灣歷史文化，也走訪台北、台南、花蓮的知名景點。

吳空是非裔美籍，他從小學習華語，現在聽、說、讀、寫都沒問題，也充滿對華語的熱愛，希望將自己學習中文、到國外拓展視野的經驗，分享給非裔美籍孩子。

嚴大任說，藉由優華語計畫，清大已與密西根大學安娜堡分校、杜克大學、伊利諾大學香檳校區、夏威夷大學簽署華語文合作備忘錄，另也與美國麻省理工學院、夏威夷大學、伊利諾大學香檳校區等3校簽約互設華語中心、學生交換或共同開發課程教材，盼此模式也能拓展到歐洲其他學校。