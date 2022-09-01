蔡適應論文爭議 台北大學回應 13:572022/09/01 中時 蔡偉祺 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蔡適應論文爭議 台北大學回應（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 有關蔡適應先生博士論文一事，學校如有接獲相關檢舉資料，會組成審定委員會進行審定，依規辦理。 雙殺後慘遭雪藏？這大日子竟獨缺他 PTT發起「協尋林智堅」 「這事」將害蔡政府丟政權？他曝最新民調66.6％一面倒超震撼 羅智強爸爸曝光！爆學歷祕辛讓數千網友大哭：比「假博士」高尚 #九合一選舉 #基隆市 #蔡適應 #論文爭議 #台北大學 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 蔡適應遭爆抄襲謝國樑這樣回 網反應一面倒 13:252022/09/01 政治 蔡適應涉抄襲 謝國樑：不關心無法給評論 11:332022/09/01 政治 蔡適應搶頭香 聯合13名同黨市議員參選人登記 17:372022/08/29 政治 旱澇急轉風險增大 川渝啟動防汛四級應急回應 10:262022/08/29 兩岸 作家籲2校退〝堅〞學費 挨批離譜腦殘 04:102022/08/27 生活新聞 蔡適應被爆台北大學博士論文抄襲 連維基百科、百度都抄 10:382022/09/01 政治 張善政遭爆農委會研究計畫涉抄襲 陳吉仲回應了 11:292022/08/30 生活 蔡適應被爆論文抄襲回應了 「符合學術規範、一定沒問題」 12:442022/09/01 政治 綠挺林拒道歉 黃光國：幫派問題 04:102022/08/27 政治要聞 九合一選舉明受理登記 蔡適應、謝國樑各提政見 21:412022/08/28 政治 蔡適應拋四大政見 讓基隆延續光榮 16:342022/08/27 政治 外傳卸任基隆市長將入閣 林右昌打太極這麼回應 17:442022/08/30 政治 陳燕飛否認遭侯友宜拔樁 林佳龍回應了 15:292022/08/31 政治 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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