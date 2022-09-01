行政院農業委員會水土保持局111年所舉辦的「第三屆農村領航獎」選拔結果出爐，高雄市有關漁業部分有彌陀區張博仁、永安區新港社區陳坤成獲獎，發揮漁村領航之效果，以擴大在地產業與漁村再生推動成效。

高雄市政府海洋局張漢雄局長表示，張博仁所學為生物工程，放棄貿易公司工作返鄉投入家中養殖業，組織「漁創客」結合其他青年與鄰近大專院校漁業、養殖等系，成立漁人隊，讓其他在都市打拚的年輕人看到回鄉創業的夢想。此外，永安區陳坤成原為工程師，因天然災害後返鄉協助養殖石斑，將所有養殖漁戶連結，大家團結合作，建立電商平台讓石斑魚產業多元行銷，創造更大商機。

海洋局說明，高雄擁有豐富多元水產品，從遠洋、沿近海、養殖漁業都有不同又美味新鮮的水產物，近年來漁村結構轉變及資源的挹注，逐漸吸引外地工作的遊子返鄉創業或繼承養殖產業，海洋局特別結合青年局讓返鄉青年能夠逐步創業，在110年推出養殖青年創業補助、漁產品產業輔導及通路推廣、青年從農創業貸款利息補貼等補助計畫，協助鼓勵小漁自產自銷及漁二代返鄉從漁，針對養殖生產、加工等機具與補貼從漁的貸款利率，降低養殖業入門門檻，另為提升高雄市漁產品價值，增加銷售機會，亦協助養殖青年開發多元產品、包裝設計與行銷通路，提升漁產品曝光度，吸引消費者目光。

海洋局指出，彌陀張博仁及永安陳坤成多年來持續投入漁村社區服務，對於漁村再生及協助漁村發展有卓越貢獻，期盼發揮漁村領航作用，另外海洋局亦持續提供資源，吸引青年返鄉創業，創造漁村永續發展。