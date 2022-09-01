蘋果(Apple)預計於台灣時間下周四(8日)凌晨舉辦秋季發表會，外界預期屆時將會發表全新iPhone，遠傳(4904)旗下friDay購物出奇招，今(1)日搶先宣布開賣優惠，即起至發表會前，只要花1元，就能搶先獲得1000元專用折價券，等同新機上市立馬省下千元，電信三雄每年的蘋果爭霸戰提先鳴槍。

每年全新iPhone發表都備受外界矚目，不少果粉老早摩拳擦掌想第一時間擁有，遠傳表示，friDay購物為了回饋果粉，決定提前宣布新機上市優惠，今(1)日起至9月7日間，只要在遠傳friDay購物以1元購買New iPhone專用1000元折價券，就能在蘋果公布銷售日起，於遠傳friDay購物New iPhone專區購買不限規格、顏色新款iPhone時全額抵用，數量有限，售完為止，不僅如此，專用折價券使用期限從蘋果公布開始銷售日起，一直至11月底止。

根據外界預測，蘋果秋季發表會上將發表最新iPhone，傳言將拿掉瀏海設計，拍照性能也會有顯著提升，還會有新色推出，但最終規格仍待蘋果官方公布才會見真章。