下周中秋連假，縣府將在竹北市水圳森林公園舉辦「2022秋遊星夜季Let’s Chill」活動，9日至11日連續3天邀請超強卡司接力開唱，縣長楊文科邀請民眾來看表演、逛市集、賞月圓，歡度中秋節！

「Let’s Chill！一起來竹縣過中秋吧！」楊文科和立委林為洲等人以星光水共同為「秋遊星夜季」揭幕，楊文科表示，睽違2年的「秋遊星夜季」，一連3天活動均從下午5時開始，邀請知名樂團宇宙人、旺福、YOYO家族柳丁哥哥及企鵝家族等團體接力演出，親子們千萬不要錯過！

交旅處長游志祥表示，活動現場將布置星芒帳、天幕帳、木棧板及串燈，營造城市露營的休閒風格，還有星空造型背板、落地星球燈以及3米多高的皮皮獅充氣氣球，讓民眾打卡、拍照。

會場提供野餐墊租借服務，同時集結新竹縣及各地創意市集近80攤，包含在地小農、創意手作、輕食小點與胖卡餐車異國美食，讓民眾慢步品味竹縣在地好風味及異國料理。

另外，提供適合親子的童趣森系手作課，如瓶中花製作、彩繪我的透明傘、竹槍體驗、DIY彩繪星空瓶、大自然畫框製作、Henna彩繪體驗、小小后羿、柚子DIY彩繪體驗等，親子可利用每場手作課程開始前30分鐘，現場報名及候補。

9日「親子之夜」有小朋友最愛的YOYO家族柳丁哥哥、企鵝家族、好玩的劇團演出「嫦娥奔月」，及奇幻魔術秀與特技表演。

10日「奔月之夜」邀請海岸乾杯、問題總部、打倒三明治、黃子軒與山平快、怕胖團、脆樂團、旺福等樂團登場。

11日「追星之夜」由守夜人、四分衛阿山、溫室雜草、原子邦妮、小男孩樂團、宇宙人等樂團壓軸演出。