今日是91記者節，台中市市長盧秀燕特別刊出她約30年前，擔任主播時期的美照，回憶當年從基層記者做起，秉持著「哪裡危險，往哪裡去」的精神，出生入死挺進前線的時光，並以此表達對媒體的感謝。盧昔日嫩照一出，隨即吸引破萬網友按讚，紛紛直呼「太美了！」
盧秀燕今日在臉書發文表示，每年到了91記者節，總是有許多回憶湧上心頭。記者曾經是她的職業，她熱愛這份工作，因為記者是一份有使命感的工作，讓社會看見真相，讓社會發生一點改變。
盧秀燕指出，記者是一份「哪裡危險，往哪裡去」的工作，颱風，記者現場連線；地震，記者往災區前進；甚至是戰爭，記者都在前線，因為他們始終秉持著讓大眾「看見真相」的精神。她要趁今天記者節，向勇敢報導的媒體朋友表達感謝，也祝福所有的媒體朋友記者節快樂。
此文獲得破萬個讚、近400則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「太美了吧！我的天啊！」「太正了」、「盧市長年輕時，真是秀麗，氣質高雅」、「哇！想穿越時空了」、「市長您真的好美好有氣質，加油！加油！加油！一定高票當選連任」、「秀燕市長曾在新聞業界服務，更能體會媒體朋友的辛勞！祝每一位媒體朋友記者節快樂」。
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