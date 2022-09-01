大陸無人空拍機愈來愈囂張，我方也硬起來。金防部守軍今天中午在獅嶼首度擊落一架空拍機。但卻也突顯前線反制裝備不足的狀況。為此空軍也已選派各基地「飛管分隊」人員，攜帶「無人機干擾槍」緊急前進往金馬支援，據了解人數至少約30至40人左右。

據了解，陸軍在31日就緊急調派干擾槍到金門支援，但是數目仍嚴重不足，於是國防部也緊急調派各空軍基地配有干擾槍的飛管飛隊人員前往支援。上午陸軍更下令守軍部隊，只要發現空拍機，不論用何種方式都要予以擊落。

空軍各基地內有一個相當特殊單位，就是隸屬勤務中隊內的「飛管分隊」，專責在戰機起降前，利用霰彈槍已及開車廣播進行驅鳥任務，防止戰機遭受鳥擊，因此也被戲稱為「打鳥隊」，但近年來因偉頻傳空拍機侵擾機場，因此決配發無人機干擾槍，必要時「擊落」無人空拍機。

為此就有軍方人員表示，既然空拍機目標小移動快，現在又已下令用實彈予以擊落，其實最快的方法就是利用空軍「飛管分隊」配發打鳥用的的霰彈槍射擊，遠比干擾槍來得實際且「保證打得中」。

空軍有為數不少「軍民合用」基地，無人空拍機多次嚴重影響民航機起降作業，因此各基地勤務中隊中的「飛管分隊」，為配合民航局管制，首先配發這款裝備。

據了解，空軍在2018年前就採購一批國內廠商研發的「SKYNET反無人機干擾槍」，配發到各空軍基地，這款干擾槍操作簡單，操作者只要瞄準目標並扣下「扳機」，就能利用電磁波來觸發空拍機的「自動降落」與「自動回程」功能。

這款干擾槍能夠切斷無人機的GPS導航訊號，選擇當場讓無人機強迫降落，或是讓無人機觸發「返航」模式返回起飛地。這項設備的重量約5.7公斤，電池充飽後能持續操作2小時。但未來是否能發揮打鳥功效仍有待驗證。