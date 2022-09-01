國內今增33875例本土，另有36例死亡。中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中較年輕的2例都是20多歲的女子，兩人都沒有慢性病史，也都打過3劑疫苗，但都在發病7天左右死亡。發病死亡的過程猛爆的，可能與免疫風暴有關。

羅一鈞表示，今增36例死亡，比較年輕的案例為2名20多歲女子。第1例在8月22日出現頭暈、畏寒、噁心和頭痛症狀，隔天（8月23日）開始發燒，同時也快篩陽性，服用一般藥物後症狀好轉。但到了8月27日卻再度發燒、嗜睡且呼吸改變，當天至急診住院，體溫40.1度，抽血檢驗有血小板低下，頭部電腦斷層顯示有腦下垂體中風合併出血（腦內出血），經積極治療，仍在8月28日過世，主要死因爲新冠肺炎併敗血性休克及血小板低下、腦下垂體中風合併出血。

羅一鈞指出，另1例20多歲的女子則是8月21日出現噁心、嘔吐、冒冷汗、全身無力及咳嗽症狀，至急診抽血檢查發現心肌酵素升高，當日住院。住院後出現心因性休克、心臟收縮力弱，疑似心肌炎，經檢驗發現確診，Ct值18，使用瑞德西韋、免疫球蛋白治療後，症狀仍惡化，於8月27日過世，死因爲心肌炎、休克及新冠肺炎，可能是新冠病毒引起的猛爆式心肌炎。

針對2例死亡個案都無慢性病，也曾接種疫苗。羅一鈞表示，應該和病症本身最主要引起的呼吸道疾病比較沒有關係。第1例個案在住院中意外發現腦下垂體中風，合併出血，可能是獨立事件。第2例則是感染後引起心肌炎，過程猛爆的原因可能與免疫風暴有關，住院中也有針對免疫系統過度活躍給予治療，不過仍然無法改變病程惡化。