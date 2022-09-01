遭爆料博士論文涉嫌抄襲，民進黨基隆市長參選人蔡適應強調，跑過論文比對系統，符合學術規範，論文一定沒問題。對此，台北市議員參選人劉仕傑、陳志明，基隆市議員參選人江欣怡同聲批評，論文抄襲到這種程度，竟聲稱符合學術規範，請問你臉皮是鋼板做的嗎？

蔡適應上午針對論文被爆抄襲時表示，對手居於領先態勢，故意用論文攻擊，畢業前他有按照學校規定，跑過論文比對系統，符合學術規範，且校方同意畢業，論文一定沒有問題。

三人皆指出，很遺憾蔡適應並未針對上午記者會提出的抄襲問題進行回應，又刻意將嚴肅的學術倫理爭議與選舉連結，企圖模糊焦點，與林智堅先前作法並無二致，顯然未從林智堅論文抄襲事件上得到任何教訓。

三人也說，大量抄襲文本未列入參考文獻、論文結論抄襲比例高、逐字抄襲維基百科和中國百度網等，針對前述具體問題，蔡一項都沒有回答，理由何在？抄襲到這種程度竟聲稱符合學術規範，請問你臉皮是鋼板做的嗎？

三人強調，今日將正式寄出檢舉信及檢舉資料，要蔡適應別再迴避檢視，出面說明清楚，別妄想蒙混過關。