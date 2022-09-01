美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）在全球央行年會演說發表鷹派言論，衝擊美股連續第4個交易日收低，其中道瓊工業指數短短4天慘跌近1800點。傳奇投資人葛拉漢（Jeremy Grantham）提醒，美股今年走勢震盪，他過去警告過的「超級泡沫」至今還沒有爆破。

綜合外媒報導，葛拉漢表示，從6月中旬到8月中旬美股大漲，符合熊市反彈的型態，他警告接下來將遇到更多麻煩，包括股票、債券、房地產估值過高、大宗商品衝擊、鷹派聯準會 (Fed)等。

葛拉漢今年初預測美股將在歷史性的崩盤中大跌近50%，美股標普500指數6月表現弱勢，與1月高點相比一度下跌近25%，然後在接下來的兩個月回升，近期再度轉跌，截至週三已連續4個交易日收黑。

葛拉漢強調，美股的「超級泡沫」仍未消失，他分析超級泡沫的破滅會分成以下幾個階段：首先出現類似今年上半年的重摔，接著出現反彈，最後因基本面崩解再跌到谷底。

葛拉漢過去曾命中1980年代末期日本資產泡沫、2000年網路泡沫、2008年金融海嘯，他此次把泡沫破裂的源頭指向俄烏戰爭、財政緊縮，以及大陸反覆的防疫封控，他預測下一波股市暴跌的原因將來自企業利潤下滑。

摩根士丹利美股策略師Mike Wilson也認為，市場尚未觸底，他預測標普500指數恐將跌破6月低點，在2022年經濟衰退情況下，該指數可能會跌至3000點，遠低於周三收盤的3955點。