下周六（9月10日）是中秋節，也是今年第三次水星逆行的開始，命理專家小孟老師在臉書粉專發文指出，這次水逆將影響到10月2日，期間許多人的想法可能跟平時有落差，甚至做出與意願相反的決定，尤其金牛座、射手座、獅子座、處女座、天秤座受到的影響最為嚴重，建議隨身攜帶咖啡色色紙，有水來土掩的象徵。

TOP5金牛座：衝擊投資買賣

這次水逆出現在金牛座的偏財宮，代表在投資買賣，或是娛樂性質的投資上，很難有滿意的報酬，此時會感受到強烈的壓力，內心出現一股不安，同時也害怕當前的投資是否有波動，進而造成損失。

因為水逆的關係，金牛會變得很敏感，也容易顯得過度保守，加上天王星能量的壓制，腦中會有很多想法但不容易展現出來，以致於很多投資都處於空想狀態，就算是小額投資、買彩券試手氣也無法勇敢下手，損失不少賺錢機會。

TOP4射手座：衝擊事業表現

這次水逆出現在射手座的事業宮，代表事業表現出現更多變化，事業成績差強人意，甚至不如預期，換個方式說，就是不滿射手座表現的人，可能會在這段期間出來反對，或站在對立立場破壞射手座的努力。

造成這種情況的部份原因，可能是射手座這段期間所說的話及行為不被接受，或是射手座本身想法就反覆不定，無法表現出更好的成績與作品，所以這段期間不妨低調一點，以度過動亂的水逆期。

TOP3獅子座：衝擊金錢財務

獅子座在水逆期間要特別留意金錢部分，可能會出現無法正常運用資產的情況。獅子座一向給人聰明的印象，但此時面對不常遇到的財務問題，反而顯得笨拙，有點鑽牛角尖、思考不敏捷，好像頭腦突然短路一樣，若能減少金錢相關的行為，能更安全的度過金錢危機。

此外，水逆期間獅子座更容易衝動，導致工作上說錯話的可能性增加，特別是靠說話來爭取業績、賺取紅利獎金的人，務必小心說話，否則引起客戶不滿的機率會很高，恐造成收入銳減。

TOP2處女座：衝擊自我表現

處女座在水逆期間會出現很大的不安全感、憂慮感，進而變得更加固執。金錢穩定才能讓處女座得到足夠的安全感，然而這時儘管身上不缺錢，他們還是會有種匱乏感上身，總是覺得錢不夠用，而這種心態也連帶影響著處女座的生活作息。

水逆期間處女座對很多事都不感興趣，也不敢去做，工作上也無法發揮正常實力，自我表達顯得無力，還可能出現自我封閉的傾向，若與他人溝通時經常詞不達意，或欲言又止的情況接二連三出現，切記要多留意。

TOP1天秤座：衝擊整體運勢

這次水逆出現在天秤座的本命宮，容易出現昨是今非、說話不算話、牆頭草的情況，雖然天秤座本來就容易改變想法，但這段期間會更有彈性，隨時在變。表現上似乎比平常更會說話，但只說對方喜歡聽的話，可能帶來更嚴重的反效果。

水逆期間天秤座很沒原則，立場左右搖擺，不僅很難相信別人，就連自己也不信任自己，出現嚴重的焦慮感，情商、智慧跟著低落，人際關係容易出現危機，原本是個最會溝通的角色，卻出現「物極必反」的現象，變成最難溝通的人。

小孟老師建議，上述5星座在水逆期間，可以買一張咖啡色色紙隨身攜帶，因為咖啡色代表大地、土象顏色，有水來土掩的象徵。