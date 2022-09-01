今年最強颱風「軒嵐諾」來勢洶洶，民眾除了關心是否停班停課，更擔心強風豪雨影響居家環境，信義居家提醒，颱風前準備好4步驟，颱風天才能安心追劇，將居家災害減至最低！

颱風要來了，居家該如何準備？信義居家表示，颱風前務必記得自我檢查４步驟，第１個步驟為門窗需密合，窗戶玻璃貼上膠帶，除了能讓玻璃對強風的承受力增加，也避免強風來襲吹破玻璃，玻璃碎裂四濺傷人，第２個步驟為將居家室外、陽台的盆栽植物適度修剪，避免強風吹落枝幹，較小的花盆需搬進屋內，較大的盆栽則需固定，避免碎裂。

第３個步驟則為室內外排水孔記得清潔，除去常年的毛屑、頭髮等，信義居家提醒，室外水溝也要定期清淤，以免颱風強雨一來堵塞造成積水，第４個步驟則為準備颱風包，信義居家提醒，包含充電器、手持電風扇、礦泉水、乾糧食物、證件影本、現金及急救藥品、禦寒衣物、毛毯、輕便雨衣、手電筒、電池、瑞士刀及哨子等。

需特別注意的是，信義居家表示，颱風天最怕突然停電，因此颱風來臨時須隨時注意颱風動向，留意室內用電或瓦斯，避免臨時斷電或瓦斯外漏造成危險。

信義居家表示，颱風前是一個好的清潔居家時機，除了檢視家中物品是否牢固，也可趁機斷捨離一番，清出家中、陽台、室外多餘雜物，避免強風豪雨造成積水，也可找居家清潔優良廠商，在颱風來臨前，全面清潔，省時又省力。