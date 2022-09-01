慶祝「全國兒童聯想創作畫比賽」邁入30周年，台中市文化局今年以「30兒力」為主題，自9月1日起展開初賽徵件暨系列活動，文化局長陳佳君指出，邀請歷年參與聯想畫比賽的優勝者到場共襄盛舉，為這次徵件比賽活動揭開序幕，邀大小朋友一起回憶和描繪穿梭30年時光的點點滴滴。

文化局長陳佳君表示，全國兒童聯想創作畫比賽已舉行30年，歷年來挖掘各領域表現優異人才，包括知名藝術家黃路玉苓，她跟姊姊黃路梓茵，也就是知名藝人LULU；「三冠王」卓毓晴，現任國小實習教師；第4屆的張薰元是台中市東陽國小訓育組長；第20屆的簡秀倩，都是聯想畫獲獎者。

另中華職棒味全龍明星球員劉基鴻，為2007年一年級冠軍得主，現今於棒球界表現亮眼；曾獲3次冠軍的卓思如，目前投入同樣需要立體感與美感的牙醫行列等，都在自己的專業領域發光發熱。

為了慶祝「全國兒童聯想創作畫比賽」邁入30周年，活動由卓毓晴和簡秀倩2人結合過去29年複賽圖形，描繪「描繪30：合體30創作畫」的大型畫作，並邀現場來賓一起將畫作完成，最後與歷年優勝者一起點亮「回憶30：生日快樂」藝術裝置，聯手歡慶聯想畫30歲生日快樂，現場氣氛溫馨又感人。

文化局表示，今年特別邀請插畫家施暖暖擔任主視覺設計，她曾獲得美國3x3兒童插畫類優選、2019台灣文博會年度最佳文創精品獎，出版數本童書繪本。這次以童歌《爆米花》發想，傳達聯想畫蛻變的意涵，每位小朋友就像小小玉米粒，透過聯想畫比賽的激盪，大膽嶄露自己的聯想與創意。

「第30屆全國兒童聯想創作畫比賽」初賽徵件自9月1日起至10月12日止，凡國小學童都可索取畫紙參賽，通過初賽者將於12月4日參與複賽，得獎者可獲得最高5000元獎金，活動詳情及畫紙索取方式可上全國兒童聯想創作畫比賽網站查詢。