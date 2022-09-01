台中市政府警局為阻詐，守住民眾荷包，執行「警銀聯阻防詐」計畫，除加強與金融機構行員聯繫，建立共同阻詐防線，另外與4大超商店員合作，透過與民眾接觸的第一線店員敏銳觀察，即時阻止民眾匯款；統計今年1月至8月份計攔詐427件，攔阻金額達2億3858萬餘元，防詐成績亮眼。

台中市政府警察局表示，員警日前接獲超商通報，1名男子不斷進出超商操作ATM並拍照匯款明細，又將多張明細丟棄垃圾桶，該超商店員發現，男子與警方發布的車手特徵相似，報警處理，卻認為陳姓犯嫌，當場查扣金融卡9張、工作手機3支等證物，還逮捕到在超商外「收水」的李姓男子，經清查陳、李2嫌計提領48次，提領金額達76萬元。

台中市政府警察局加強與超商店員聯繫，指導店員發現民眾於ATM提款的特徵，包括，「年輕人持多張卡多次提款」、「邊提領邊操作手機」、「長時間占用提款機」、「提款時神色慌張、左顧右盼」等車手特徵，即時發現、即時通報警察。

台中市政府警察局指出，員警接獲店員或銀行員詐騙報案，若成功攔阻民眾遭詐騙或查獲車手，有功人員將於台中治安會報接受表揚，頒發獎勵金作為鼓勵；經統計今年1月至8月，超商店員報警成功攔阻計有17件，其中查獲車手計2人。

警方呼籲，接獲陌生來電或境外來電（開頭有＋）須提高警覺，勿隨意提供個人資料或依照指示提款或轉帳；接獲網購客服來電訂單有問題，應將電話掛斷，再撥打客服電話作確認或撥打165反詐騙專線諮詢；ATM僅「提款」跟「轉帳」功能，無法解除分期付款或退款；勿信「穩賺不賠」、「高風險低報酬」的投資方案。

警方提醒，不輕信社群「網友」傳來路不明的投資管道；簡訊加LINE、網路投資可能是詐騙；勿信代操作或軟體投資股票穩定獲利；未經許可經營股票代操者，依法可處5年以下徒刑，併科100萬元以上5千萬元以下罰金。