美國通用汽車和南韓LG Energy Solution合資設立的公司Ultium Cells LLC斥資23億美元在俄亥俄州沃倫市（Warren）打造的電池工廠開始投入生產。

Ultium Cells LLC計畫在美國至少建造4座電池工廠，以供應通用生產的電動車，而該俄亥俄州佔地280萬平方英尺的工廠是第一座。

Ultium表示，這座在2019年宣布的沃倫廠目前擁有超過800名員工，並準備進一步提高產量，預計在明年產能全開時，員工人數將達到1,300人。

俄亥俄州州長Mike DeWine周三來到Ultium第一座美國工廠參觀，他在本周早些時候也促成了本田汽車和LG Energy Solution在該州建造一座預計將投資44億美元的電池工廠。

本月早些時候，通用汽車和LG Energy宣布他們考慮在印第安那州新卡萊爾市（New Carlisle）興建在美國的第4座電池工廠，預計投資約24億美元。

通用汽車和LG Energy將合資建造的另外兩座工廠，分別位於密西根州和田納西州。

兩家公司在今年1月宣布將投資26億美元在密西根州蘭辛市（ Lansing）建造一座新的電池工廠，預計在2024年底啟用。此外，Ultium還將在田納西州斯普林希爾市（Spring Hill）投資23億美元建造一座電池工廠，預計於2023年底完工。

上個月美國能源部宣布將向Ultium提供25億美元貸款，以資助其在俄亥俄州、田納西州和密西根州建造電池廠的計畫。