晶片電阻廠天二科技（6834）今（1）日以每股26.95元掛牌上市，無懼於大盤指數重挫逾300點，天二科技上演蜜月行情，盤中漲幅維持在14％以上；儘管光頡（3624）、大毅（2478）等廠遭大盤拖累下跌逾3％，然而資本市場中純晶片電阻廠三強鼎立成形。

天二科技董事長廖震益從事晶片電阻產業40年，曾經任職於國巨長達十年，嫻熟晶片電阻產業競合，他在上市前的公開活動中表示，國巨左右被動元件市場的重要性，不輸台積電在半導體產業的地位，2018年以前被動元件廠的高階產品廣度不夠，價格被殺了25年，得不到客戶重視，國巨在2018年帶領被動元件族群往前衝，2018年以後被動元件得到客戶認同，成為客戶重視的產品，如今每一家被動廠的營收、獲利都不俗，是值得重視的族群。

天二科技旗下三大產品線包括厚膜電阻、薄膜電阻、金屬板電阻，薄膜電阻毛利率堪比半導體達50％，金屬板電阻也有25％以上，厚膜電阻則以利基市場為主，下半年景氣雖然不容樂觀，但是汽車、工控應用不錯，由於天二科技上市時間遭逢景氣黑天鵝，廖震益並不介意，並且有信心自己磨合已久的團隊可望在車用市場大放異彩。

據市調機構預估，電動車對各類電阻的消耗量每台不低於2萬顆，過去八至十年，車廠以歐美的車規電阻為主，中國汽車廠則以韓國、日本、歐美為主要車規料源，天二認為隨著汽車電子化、電動車的趨勢成形，將衍生供需缺口，這也是天二的機會所在。

廖振益看好電源裝置、車用電子及工業電子等應用領域將是未來發展主流，近年業務行銷策略上積極推廣利基型產品及搭配建置全系列產品生產線，使得營收有突破性的成長動能。

天二的汽車營收比重今年上半年已攀升至18％，全年將以20％為目標，汽車的營收占比僅次於光頡。

天二科技日前公布上半年營收6.52億元、年增11.22％，毛利率27.29％，每股稅後純益1.31元，整體表現穩健成長，雖然今年景氣詭譎，不過天二力拚今年營運優於去年，2023年可望持續成長。