56歲知名日本男星香川照之，因在超夯日劇《半澤直樹》一、二季中飾演超狂大反派，讓觀眾看得牙癢癢而意外爆紅，因此接下多部電影、電視劇及綜藝節目的邀約，近期忙著宣傳夏季新戲《六本木Class》，在演藝圈中相當活躍。不過，人氣暴漲的他，不久前才遭媒體爆出2年前曾性騷擾女公關，近日又加碼爆出他曾施暴另一名女子，甚至還有照片流出，令大眾相當震驚且憤怒。

據了解，香川照之曾在2019年7月在銀座酒店對女公關進行性騷擾，當時他除了將手強行伸進女公關的衣服中搓揉、強吻對方外，還將女公關內衣脫下，並視訊給其他人觀賞性騷擾過程，直到其他女公關告知服務生，衝入包廂中救出女公關才結束，導致女公關因此罹患「創傷後壓力症候群」（PTSD）。而此事爆發後，香川照之隨即發出道歉聲明，也親自在主持的節目中鞠躬謝罪，但仍引發眾怒。

不料，此事風波尚未結束，近日香川照之又遭日本媒體《周刊新潮》爆料，他除了對女公關進行性騷擾外，當天他還對另一名女子施暴，甚至還抓著女方的頭髮笑著拍照。《周刊文春》還加碼爆料，香川照之過去就曾在電視劇的慶功宴上對女性員工施暴，再度令眾人傻眼。

在日劇《99.9不可能的翻案 第二季》於2018年1月開播前一晚，劇組團隊曾找來香川照之所屬事務所的工作人員一同聚餐慶功，沒有到香川照之喝醉後竟毆打一名女性員工的頭部，造成對方受傷，現場所有人也被這一幕給嚇壞趕緊出手阻止香川照之，後來他才向該名女子道歉。

網友看到照片及相關報導後紛紛在網路上瘋傳，表示「厲害了，暴力加色情」、照片太嚇人了」、「這種人竟然還能在演藝圈待這麼久」、「真成大和田了」、「酒後醜態全暴露了」。

香川照之施暴畫面流出。（圖／微博）

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