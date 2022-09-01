法鼓山2022關懷生命獎頒獎暨論壇活動，9月18日在臺北市中油國光廳舉行。論壇活動將邀請法鼓山方丈和尚果暉法師、知名導演吳念真、資深媒體人兼暢銷書作家曾寶儀共同與談，以《解密自己的元宇宙》為題分享生命與自我的學習、成長，解密自己豐盛、無限可能的內在。

除論壇活動外，法鼓山人文社會基金會每屆頒獎活動都會發掘一些動人的生命故事。第九屆關懷生命獎獲獎者，分別由期盼陪伴愛奇兒家庭多走一里路的「財團法人天使心家族社會福利基金會」獲得「團體大願獎」；個人獎「慈悲獎」則由行醫助人近一甲子，高齡84歲仍持續關懷老憨兒的杜英吉醫師獲得；「智慧獎」則由罹患罕見疾病泡泡龍症卻依然展現陽光般十足生命力的劉佩菁女士獲選。主辦單位還邀請了台北市立復興高中舞蹈班數十位同學，以舞蹈方式詮釋青春歲月的風華，以及尋覓生命美好的力量。

第九屆關懷生命獎獲獎者，分別由「財團法人天使心家族社會福利基金會」、杜英吉醫師及劉佩菁女士獲選。(法鼓山人文社會基金會提供)

法鼓山關懷生命獎邁入第16年，創辦緣起是因法鼓山創辦人聖嚴法師意識到全球自殺人口比例高居不下，因此倡議「關懷生命、尊重生命、珍惜生命」。其後，台灣發生八八風災等災變，國土危脆，導致人心恐慌，因此在2010年特別增設八八風災貢獻獎，獎勵救災有功的團體及個人。從此關懷生命獎的受獎者不再侷限於珍惜生命、防治自殺等領域的團體或個人，而是擴大到關懷生命的各個層次。

法鼓山人文社會基金會希望藉由每兩年舉辦一次的表揚及論壇活動，匯聚更多生命的火光，照亮在角落中幽暗的生命，也透過強韌且動人的生命故事，啟發更多人珍惜現在，活動當下。因此，9月18日誠摯邀請大眾一起來聆聽觀賞這些生命動人的樂章。