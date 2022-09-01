本土國內今天新增3萬3875例本土新冠確診個案，和上周同日相比，增加6千908人，上升幅度達25.6%，本土疫情持續升溫中，由於指揮中心日前曾評估，九月中下旬將會到達高峰，發言人莊人祥今天強調，九月後，還是會重複感染，社區仍會維持低度流行。目前鼓勵民眾儲備快篩。

有學者指出，從病毒進化角度來看，演化到BA.4、BA.5，應該已經趨於穩定，是否表示國內年底有望恢復正常生活？會不會再有新的變異株出現？

對此，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，會不會再有新的變異株出現，樂觀來看，今年過了三分之二，會再出現新的變異株的機會降低。

不過有鑒於Omicron也是去年十月底冒出來，病毒變化趨勢，看起來累積中，目前除了BA.5外，印度的BA.2.75、BA.2.76，大陸深圳也出現BF.15，都是屬於細分支，表示都有新的突變會有產生新的變異株的可能性，不能太過樂觀，還是要審慎以對，需要早期偵測、早期做出應對。

由於指揮中心預估，本土疫情九月中、下旬將到高峰，有學者評估會流行到十一月，指揮中心是否有評估哪些縣市增幅快？

莊人祥表示，本土疫情高峰到九月中下旬後，到年底之前都還會有流行，除非出現特別有效的疫苗，或是幾乎所有人都得過，這個疾病才不會流行，他強調，即使確診過，還是會重複感染，九月高峰過了，後續還是會社區流行，只是是低度的流行。至於那些縣市增幅最較大？莊人祥指出，雙北目前是比較增幅高的。

莊人祥也表示，增加篩檢次數，沒有被篩出來，沒被確診到處亂跑就可能傳染給別人，篩出來陽性乖乖待在家中就可以降低R0值，目前鼓勵民眾儲備快篩，九月一日才會開始提供第五輪的快篩劑。一次可以買十劑。