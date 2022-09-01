一項調查顯示，印度在八月的工廠活動再次出現強勁擴張；需求的改善和投入成本通膨獲得緩解，都推進了製造業產出，並激勵了企業信心。

標普全球調查印度的製造業PMI，在八月來到56.2，略低於七月的56.4，但是連續第14個月維持在50榮枯線上，並超過路透55.0的調查預期。

標普全球的市場情報副主管Pollyanna De Lima說，在大宗商品壓力放緩之下，投入成本通膨連續第四個月降溫，使得PMI強勁表現獲得增強。目前投入成本已降到近一年低位。

鋁和鋼鐵等大宗商品價格向下，有助於緩解通膨壓力。然而儘管投入成本已連四降，但仍大致符合於長期的平均值。

高通膨一直讓企業感到擔憂，並拖累消費者錢包，拉低了需求。

為了抑制通膨，印度央行(RBI)從今年五月開始上調利率，擺脫疫情時期的低利水準。預計本財年會繼續升息。

印度經濟在4~6月為年增13.5%的高速成長。不過經濟學家表示，隨著利率上升帶來的降溫效果，未來幾季的增長動能將放緩。

而企業再次提高出售價格，將運費、勞動力和材料成本轉嫁給客戶。然而這種產出價格的上升仍微小。

由於需求上升，新訂單指數上升至近9個月高點。

自三月以來持續改善的國際需求，在八月出現更大升幅。

商業預期在八月也明顯改善，該指數升到自2016年8月以來新高。