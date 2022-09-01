在9月1日記者節的這一天，雲林縣長張麗善特別在臉書發文，向記者朋友們表達最高的敬意，因為記者為大家監督政府、傳遞光明，更為弱勢發聲、是社會運作當中不可或缺的力量。

在民主社會當中，張麗善認為，記者是一份非常神聖的工作，高壓又長時間的工作環境，為大家監督政府、傳遞光明，更為弱勢發聲、是社會運作當中不可或缺的力量。她謝謝媒體朋友們的付出，也因為有記者的督促，讓他們能更時時警惕，上緊發條。

張麗善也提到，在為工作付出的同時，也希望記者在採訪工作中隨時注意自身安全，一切平安順利！