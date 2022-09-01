台鋼雄鷹1日再公布教練團人選，投手教練蕭任汶、原球探鄭漢禮轉任投捕教練，另外邀請曹竣崵、鄧蒔陽分別擔任客座投手教練、內野守備教練，加上先前公布的統籌教練林振賢、外野守備教練黃甘霖及日籍客座教練井端弘和，目前共有7名教練團成員（含客座）。

選秀會過後，台鋼球團展開選手談約、簽約，教練團籌組同步進行，今天再公布4名教練團成員。蕭任汶、鄭漢禮、曹竣崵、鄧蒔陽都曾於基層耕耘，對於選手養成皆具豐富經驗，球團期待4名教練能在各自專業領域為年輕的台鋼團隊打下穩固基礎，加上日籍守備教練井端弘和來台指導，從9月秋訓開始共同帶領選手成長。

蕭任汶退役後在基層擔任教練，從社區到成棒都有豐富經驗，2021年開始擔任屏東紅尾成棒隊投手教練。曹竣崵2009年季末轉任教練，執教生涯前期在兄弟象、義大犀牛等職棒隊擔任投手教練，2017年成為新北市成棒隊投手教練，之後到臺北城市科技大學棒球隊擔任總教練至今。

鄧蒔陽結束選手生涯之後，長期在基層擔任教練，擔任美和科技大學棒球隊教練至今。鄭漢禮原為台鋼球探，幫助球隊在測試會、選秀會上觀察並網羅具潛力好手，台鋼將在9月下旬開訓，屆時鄭漢禮將轉以投捕教練身分繼續幫助球隊。