新北市一名葉姓男房東去年與女房客處理退租事宜，未料葉男色性大發，強行性侵女房客得逞，完全不顧對方反抗喊，「不要」、「現在是生理期期間」等語。新北地院審理時，葉男還稱女房客很享受性交過程，但法官不採信，依強制性交罪，處葉男3年6月徒刑。可上訴。

判決書指出，葉男將新北市一處房屋承租給女房客小稜（化名），2021年7月間小稜向葉男表明要提前退租，葉男遂在同月晚間前往小稜承租的房間清點押金等費用。

豈料，葉男見小稜僅1人赴約，便強行觸摸小稜的胸部與下體，以伸入手指、下體等方式性侵得逞，小稜在途中持續反抗大吼，「不要」、「現在是生理期期間」等語，但葉男完全無視，發洩完慾望就一走了之，全案經由小稜報警提告，檢方偵結起訴。

葉男接受偵訊時，否認強迫小稜發生性行為，稱小稜在過程中並沒有反抗、呼救或逃離，認為對方也很享受性交；葉男的律師則稱，若葉男的行為違反小稜的意願，那小稜離開套房時不可能衣著完好，至於小稜曾提及正值生理期，而有肢體抗拒或說「不要」等語，他認為該行為是女性在性行為過程中的自然反應，並非反映真實意願等語。

新北地院審理時，法官勘驗小稜的證詞，認為小稜有明確向葉男表達自己不願意發生性行為，並以生理期作為拒絕的理由，且小稜的朋友出庭作證，小稜在案後情緒不穩定，還須前往醫院接受精神治療等證據，認定葉男的確性侵小稜，依犯強制性交罪，處葉男有期徒刑3年6月。可上訴。