新竹縣動物收容所因籠位滿載，野放收容犬隻，引發民眾疑慮，新竹縣家畜疾病防治所1日表示，為讓有限收容空間獲得良好運用，回置（野放）實屬萬不得已，但事前均會審慎評估犬隻健康狀況，在良好地點回置。

家畜所指出，今年1月至8月，竹縣收容所收容335隻犬貓，其中有287隻獲認養，認養率達86％，在各縣市認養率位居前段班，近期選定回置的10隻浪犬中，有7隻獲認養，僅剩3隻「黑狗兄」還在等一個家，希望民眾踴躍以領養代替購買。

家畜所指2017年全國收容所執行零安樂死措施後，各地收容所都有收容爆滿情況，必須釋出部分無法被認養，且適合回置的犬貓，讓收容所維持正常運轉。過去1年，全國各縣市收容所回置犬貓共2萬2251隻，竹縣僅回置163隻，佔全國總數的千分之7點3。

家畜所表示，在回置工作前會選定及評估回置的犬貓，都是挑選已絕育和健康狀況良好，尤其原從野外捕捉回來，有一定的野外生存能力，甚至收容期間觀察出不適應與人類相處的狗狗，才會列入回置名單。

家畜所並表示，回置時機與地點同樣都是評估範圍，不會在惡劣天氣下執行回置，也考量到覓食難易度與影響民眾生活的程度，因此不會在山區、人口稠密處及難以生存的地點回置，都會盡量在犬隻原先的捕捉處原地回置。

家畜所強調，縣府相當重視流浪犬貓的福利，目前正在加緊趕工新建新式動物收容所，完工啟用後犬貓收容數將可從現有的100隻擴增到200隻，屆時將可提升救治受傷流浪動物、收容流浪貓狗及絕育等工作的量能。有意認養犬貓的民眾，可撥收容所電話（03）5519548洽詢。