閨蜜歸Me?一名女網友日前應閨蜜邀約一同上健身房，找來愛運動的男友陪練，體驗一周後她因無法忍受全身痠痛便打退堂鼓，而男友和閨蜜則是繼續約健身，未料發現男友一舉動後，讓她不安詢問「我會不會真的被戴綠帽？」，網友看完直呼:兇多吉少。

女網友在論壇「zuvio」發文表示，最近閨蜜約她一同上健身房，正好男友是個運動健將，可以請他一起帶練，不過體驗一個禮拜後，她真的無法忍受全身痠痛便打退堂鼓。她也指出，自己平常有在跳舞，因此身材不算差，只是男友曾表示過希望原PO屁股能再練翹一點。

原PO表示，最後她沒有續辦會員，但閨蜜有，不過她很信任閨蜜不會和男友亂搞。未料近日她發現閨蜜和男友關係越來越密切，2人頻繁聊天，就連吃飯都在回對方訊息，雖然男友表示，只是在聊訓練內容，但是近期男友舉止越來越神秘，讓她感到不對勁。

原PO趁男友睡著時偷看他們的對話紀錄，卻發現男友每次都會刪掉，甚至有時候假日還會一天去兩次健身房，讓她不安發文詢問網友「我會不會真的被戴綠帽？」。

對此，網友們看完直呼，「看來是兇多吉少了」、「會刪紀錄就表示有鬼」、「閨蜜閨蜜，都歸Me」、「要小心，聽起來有可能 」、「訓練內容是要刪個毛線，肯定有鬼啊」。