總統蔡英文曾在2017年與媒體茶敍時提及「最低薪資應該要拉高到3萬元」，但基本工資審議會今天拍板明年的基本工資達2萬6400元，距離3萬元仍有3600元差距，勞動部部長許銘春表示，2017年時沒人會想到有「百年大疫」，但每年仍務實調整，「會在務實中追求理想」。

基本工資審議委員會今天決議，明年1月1日起，每月基本工資調整至2萬6400元，每小時基本工資調整為176元，將陳報行政院核定後公告實施。

許銘春轉述，勞方委員在會中認為，因為物價上漲，今年調升基本工資的效果，被通膨稀釋，且經濟成長的果實是勞資雙方共同努力而來，應該勞資共享。資方代表則表達，認同通膨壓力對勞工的影響，但相對也造成企業的生產成本增加、利潤減少，更應顧及那些尚未完全從疫情衝擊恢復過來的產業。學者代表認為近期物價上漲，消費者物價指數年增率應充分反映，以達到基本工資保障弱勢基層勞工生活所需的目的，而經濟成長的果實亦應適度與勞工分享；政府代表則允諾，將針對疫情受創嚴重產業，提供配套措施。

至於是否能達到蔡英文的最低工資3萬夢想？許銘春說，總統於2017底提及最低工資3萬元是其夢想，但往目標邁進時沒人想到會碰到百年一遇的疫情，而且一影響就3年，如旅行社、旅宿業等至今也未走出困境，但每年仍調整基本工資，至今月薪已調整31.9％、時薪調整46.7％，兼顧就業穩定及經濟成長落實，「務實中追求理想」。