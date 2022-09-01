金門駐軍向陸無人機丟石頭

陸軍金門防衛指揮部繼8月30、31日兩天以實彈驅離4架次無人機後，9月1中午12時3分，又發現1架不明民用空拍機進入獅嶼禁限制水域上空。駐守在示警驅離無效後，便進行防衛射擊，加以擊落。

彭博社（Bloomberg）1日指出，台灣連續向疑似來自對岸的民用無人機開火，凸顯了台北面臨與日俱增的壓力，以反擊北京的侵擾。在美國聯邦眾議院議長裴洛西月初率團訪台後，解放軍隨即在台灣周邊展開歷來規模最大的軍演。軍方正設法限制對岸在台灣周邊的活動。

國策研究院文教基金會執行長郭育仁指出，無人機是中方對台灰色地帶戰術和認知戰的一部分。這些侵擾是想侮辱台灣部隊，台灣政府先是謹慎回應，但隨著侵擾日益頻繁，態度也愈來愈強硬。

事實上，早自7月底開始，對岸無人機就開始在台灣外島現蹤。而中方官媒《環球時報》說，來自大陸的民用無人機頻繁飛行，暴露了台灣部隊薄弱的防禦。

另一方面，國防安全研究院助理研究員杜貞儀說，中方讓那些無人機飛金門等外島，用意在測試台灣部隊的反應，同時利用這些小型事件，來觀察台灣社會如何加以應對。她並指出，「他們或許也想看看，流程或回應中是否有能進一步利用的漏洞。」