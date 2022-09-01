台中市議員楊典忠1日在台中市議會都發建設水利業務質詢時指出，台中市社會住宅區域規畫不均，海區9行政區58萬人口，只有1棟梧棲區三民段社宅共300戶，批評市府對社宅建設緩慢怠惰。副市長黃國榮表示，社會住宅需要整體考量，沒辦法做到每一區都有。

楊典忠指出，台中市社會住宅以西屯區1805戶最多、東區1170戶排第二、太平1130戶排第三，集中在市區與太平區，但是海線地區從大甲大安外埔、到清水沙鹿梧棲、再到龍井大肚烏日，九行政區58萬人口約19萬戶家庭，到現在竟然只有1棟梧棲區三民段社宅300戶，可見台中市社宅規畫有區域不均衡的問題。

楊典忠表示，市府在社會住宅建設緩慢怠惰，恐影響區域與產業發展，希望市府積極規畫海線地區與后里中科周邊的社會住宅，提供當地年輕人與工作需求者居住。

副市長黃國榮表示，社會住宅興建要考量土地取得、交通便利性、評估地方需求量，沒辦法做到每一區都有，但市府規畫社宅總量已經超出原計畫。

都發局長黃文彬表示，社會住宅的分布不是「大家都可以分糖果」的每區平均分布概念，需看整體供需，此外，社會住宅的供給不只興建社會住宅，還有多元居住協助的概念，包括透過租金補貼與包租代管，不用興建就有社宅提供，民眾馬上可以入住。

黃文彬進一步指出，社會住宅需求量以目前市府盤點與學術單位數據，台中市社宅需求量約1萬2000戶，而中央3月盤點時，社宅需求量增加到1萬4000戶，目前中央地方合作持續盤點現有台中社宅量，中央已部分盤點8000多戶，加上台中市7000多戶，已超過中央要求的1萬4000戶標準。

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