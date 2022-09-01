長期在國外受教，出生於基督教家庭的台灣藝術家盧昉，近年回台後多以「東方與西方」、「古典與當代」為靈感，結合了古典、寫實、油畫、水墨工筆、基督教與台灣佛道信仰與當下的生活，近日於多納藝術華山館舉辦《異教徒的詩歌—盧昉個展》，14件作品以詼諧手法探詢宗教在當代的多元性。

多納藝術負責人陳如鈊表示，自己從十多年前開始收藏盧昉的作品，從藏家到最後變成他的經紀人，在這次《異教徒的詩歌》個展中，可看到盧昉不再如過去依附於經典繪畫的結構，而是以意象擷取的方式創造新的構圖。例如在《教堂裏的觀音》中有聳立在教堂中的大觀音像，與左下角的中古世紀僧侶呈現有趣的對比。

新作《天使借問路》中，盧昉讓十七世紀的天使誤入時光隧道，飛到了艋舺龍山寺上空向關公問路。在《天堂之門》中，瑪莉亞及約翰取代傳統門神，手持心經位於傳統寺廟斑駁紅門上，觀賞者的視角則通過一道窄窄的鹿港龍山寺的門，走向未知的天堂。盧昉整合東西宗教上的美學結合，帶有既和諧又衝突的感覺。

《門神1 – 慾》中，盧昉將時下台灣流行的符號與議題融入，基督教聖經中的天使無法抗拒《西遊記》豬八戒手中珍珠奶茶的誘惑；另一幅門神畫《門神2 – 情》則讓唐三藏與《阿諾芬尼的婚禮》中的男主角看似有曖昧情愫，也反思東西方傳統宗教信仰面對多元性別文化下的課題。