受疫情影響，民眾打造理想居家需求大增，並比過去更常選擇於線上平台添購。因應後疫情時代下的消費趨勢，台新金（2887）旗下台新銀行攜手IKEA宜家家居，將「台新Pay」推進居家零售支付場域，開通IKEA線上購物付款服務，於疫情期間讓民眾免出門就能輕鬆打造居家裝潢，實現溫馨、舒適的居住環境。

台新銀行數位金融處資深副總經理黃天麟表示，此次與IKEA攜手合作，期望為顧客提供更便利的線上付款方式，民眾不論使用電腦或手機於IKEA線上購物消費，只要下載「Richart Life」APP，並於「支付」功能中的「台新Pay」錢包完成台新卡綁定就能使用。舉例來說，若使用電腦於IKEA網站線上購物，結帳時選擇「台新Pay」付款，網頁將出現QR Code，以「Richart Life」 APP中的「台新Pay」掃描即可完成支付。若使用手機至IKEA網站購物，付款時選擇「台新Pay」，手機頁面將跳轉至「Richart Life」APP，點選確認付款後即可完成訂單。

黃天麟進一步提及，台新銀行始終致力於更優質的數位金融服務，並積極協助各類型商戶的數位轉型。於商戶端，台新銀行提供ONE碼平台收款API，透過多元收付平台導入各式錢包付款，協助商戶打造周全適切的行動支付環境。未來預計將再開通IKEA實體門市線下行動支付，提供民眾現金、信用卡外的新型支付體驗，新增便利的付款選擇。

明年1月底前以「台新Pay」綁定「@GoGo卡」於台新Pay全場域消費可享最高5%回饋！截至目前，「台新Pay」已可在四大超商、新光三越百貨、路易莎咖啡、大潤發、台灣大車隊、士東市場、饒河夜市、墾丁商圈等與民眾生活密切相關的通路使用，總計逾7萬家商店可支援掃碼付款。未來，台新銀行將持續與不同類型的通路攜手，開拓更多的支付場景，滿足消費者於食衣住行育樂的全方位支付需求，竭力成為消費者的智慧好夥伴。