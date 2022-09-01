Epson宣布將由第六度重返世界第一球后寶座的戴資穎，擔任台灣品牌代言人。Epson與戴資穎皆於各自的領域中堅持不懈，秉持信念並勇於挑戰，持續突破自我創造無限可能，共同擁有「堅持、創新，做自己的No.1 」的核心精神。

Epson於本次的合作中，不僅將陸續推出與戴資穎合作的系列宣傳影片，透過球后的視角帶領消費者一覽Epson的多元產品線，並以自身經驗分享產品特色，以及在生活中帶來的神助攻。同時更將與戴資穎共同推出極限量的神隊友選手卡，為眾多穎迷們帶來最夢幻的收藏逸品。

此外，隨著Epson在台邁入第40周年，除了宣布品牌新代言人外，各產品線亦將於下半年度陸續推出新品，同時更將祭出優惠活動，為用戶帶來最有感的生活神助攻體驗。

Epson長期關注永續及社會議題，在Epson 25新長期企業願景中，更是提出對於永續發展及豐富社會的企業願景，並且不斷地透過創新科技在各個不同面向中為社會帶來正向改變。戴資穎表示，這次與Epson的合作過程中，對Epson有了更深入的了解。Epson不論是在產品的品質還是技術的創新，都有著自己的堅持，持續以高規格的產品和服務，顛覆大家的既定印象並超越期待。同時也發現原來生活中隨處都有Epson的蹤影，是一個深耕台灣市場的品牌，對於環境永續以及社會議題上，不斷自我革新，持續的為用戶與社會帶來正向改變。這也與我自己的價值觀非常相近，身為一個專業運動員，我也希望透過自身的影響力，一起與球迷們堅持做對的事情，一同為社會增添正能量。

台灣愛普生董事總經理呂理廸對於此次的代言人合作表示，Epson在台40年間，持續帶來許多創新科技，讓消費者的日常生活更加智慧、便利，也更加精彩。無論是印表機的Heat-Free免加熱噴墨技術，助企業節能減碳，實踐ESG管理。或是獨家的3LCD投影技術，帶來精采的大畫面視覺享受。在研發新技術的同時，更是堅持將永續的經營理念落實到產品從開發到生產的每一個環節。Epson不停挑戰自己、勇於突破創新，期盼透過「省、小、精」的創新科技，為用戶帶來超越期待與想像的產品及服務。Epson在戴資穎身上同樣看到對於創新與堅持的特質，在面對各種困境與挑戰時，球后總能以堅定的信念，一次又一次突破自我極限。