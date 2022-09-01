台中市議員張耀中今天業務質詢時表示，社會住宅租客退租時整體看起來非常乾淨，卻被要求每面牆付1000元重新粉刷。（張耀中提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員張耀中今天業務質詢時表示，社會住宅租客退租時整體看起來非常乾淨，卻被要求每面牆付1000元重新粉刷。（張耀中提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員張耀中今天業務質詢時表示，社會住宅租客退租時整體看起來非常乾淨，卻被要求每面牆付1000元重新粉刷。（張耀中提供／張亦惠台中傳真）

台中市議員張耀中1日在台中市議會業務質詢時指出，社會住宅是實現居住正義的展現，但卻有「天使」租客退租時被刁難，牆面維持整潔也被要求重新上漆費用每面牆1000元，大呼市府搶錢。都發局長黃文彬則回覆，會對個案進行了解。

根據張耀中播放的影片及照片顯示，位於南屯文山三街的租戶將房屋狀況維持的很好，牆面看起來也很乾淨，但今年3月退租時，卻被管理公司的經理要求付每面牆重新上漆費用，9面牆共扣款9000元，住戶質疑不合理，該經理卻表示會由市府的專員審核；同棟11樓的住戶也表示，入住時買冰箱靠牆放置，今年8月退租時，管理公司也說冰箱造成牆面汙漬，求償1000元。

張耀中說，「每面牆1000元」這樣的求償標準是怎麼來的？什麼狀況需要重新粉刷？都沒有跟租戶說明清楚，讓民眾質疑市府是在搶錢。

住宅處表示，按台中市社會住宅租賃契約書第12條規定，住宅單元內因人為造成的損傷、破壞的牆面油漆，如於退租時未復原，依規由住宅處派工復原，並由承租人負擔費用，所需費用自保證金中扣除。

張耀中說，以學界普遍認為「社會住宅應佔住宅存量至少5％」計算，台中市社會住宅至少應達5萬4000戶，但台中市目前已完工、施工中、籌備中的社會住宅只有7000戶左右，1％都不到；根據統計，2021台中市租金補貼的申請數是2萬5725戶，核準率僅71.72％，對經濟相對弱勢的市民來說非常不友善，仍有很大的成長空間。

都發局長黃文彬表示，目前社會住宅興建數量持續精進中，台中社宅需求量約1萬2000到1萬4000戶，由市府興建完工、規畫的社宅目前已達7146戶，若加上中央盤點規畫的社宅，已經超過需求數量；租金補貼核准率部分，盧市長上任時，租金補貼核准7000多戶，現已達1萬6000多戶申請核准數量，增加1倍以上。