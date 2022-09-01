開發金（2883）今宣布完成第一階段綠電採購布局，開發金控規劃未來五年間，每年採購500萬度綠色電力，單一年度綠電採購量領先同業；並將在今年底前，於開發金控敦北總部及子公司凱基證券大直大樓導入綠電轉供，預計綠電將佔集團總用電量約12%，相當於每年降低10%的自身營運碳排放。

開發金控積極響應政府淨零排放承諾，並參照國際永續指標，從「自身營運淨零」與「投融資組合淨零」兩面向著手，逐步落實減碳轉型。開發金控設定於2030年率先達成自身營運管理碳中和，除推行各項減碳專案，開發金控總部為綠建築大樓，更已規劃導入智慧節能系統，且針對營運碳排放佔比最高的電力使用，規劃於2030年前轉換至清潔能源。

開發金控去年底即啟動綠電採購計畫，與台灣多家再生能源廠商討論合作。日前與中租控股旗下中曜股份有限公司達成綠電採購協議，規劃每年度採購500萬度綠電，佔集團年度總用電量約12%，第一階段涵蓋範圍包括開發金控總部與凱基證券大直辦公室，並將於今年第四季開始轉供綠電。未來開發金控將持續擴大綠電採購規模，預計在2024年，開發金控總部可望成為碳中和的綠色大樓。

日前英國金融時報與日本經濟新聞共同發布「亞太區氣候領導企業」（Asia-Pacific Climate Leaders 2022），開發金控以25%的核心業務減碳排放量，名列第九名，不僅是台灣金融業最高排名，也是唯一名列前十名的台灣金融業。