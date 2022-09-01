大林鎮林姓婦人長期臥床，同樣領有身心障礙手冊的女兒疑似壓力太大，收到慰問金及旺旺點心時，當場流淚不止，讓眾人看了十分心疼。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫與南華師生探視林姓婦人時，林婦女兒一度看著母親淚流不止。（呂妍庭攝）

蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫與南華師生在離開前，隔著門為林婦女兒加油打氣。（呂妍庭攝）

中秋前夕，蔡衍明愛心基金會秋節送暖再度起跑，今年「公益青年送愛下鄉趣」活動首發與南華大學合作。（呂妍庭攝）

大林鎮長簡志偉感謝蔡衍明基金會多年來每逢春節、端午節與中秋節就為弱勢民眾送上暖心祝福。（呂妍庭攝）

中秋前夕，蔡衍明愛心基金會秋節送暖再度起跑，今年「公益青年送愛下鄉趣」活動共與25所學校合作，針對近2000戶弱勢民眾送上秋節慰問金，共發出千萬元，1日首發與南華大學合作，蔡衍明愛心基金會執行長徐海倫與南華師生一連走訪梅山、大林3戶弱勢家庭，大林鎮林姓婦人長期臥床，近日獨立照顧媽媽，同樣領有身心障礙手冊的女兒疑似壓力太大，鮮少有人前往關心，收到慰問金及旺旺點心時，林婦女兒當場流淚不止，讓眾人看了十分心疼。

鑑於許多弱勢邊緣家庭，因各種因素經濟陷入困境，蔡衍明愛心基金會自2015年起以各大專院校青年學子為主軸，結合各大學發起「大專公益青年送愛下鄉趣」 春節、端午節與中秋節三節青年公益送愛。

徐海倫說，中秋送愛下鄉部分，2015年至2022年合計已捐助3萬8357戶，捐助金額達1億9333萬元。至於與南華大學的合作，也早在2016年就展開，每年中秋由在地鄉鎮公所提報捐助名單，自2016年至今累計已捐助1898戶，金額達959萬元。

今徐海倫一行人與南華師生共拜訪3戶人家，梅山郭先生原本靠在筍子加工場打臨工或當粗工為生，近日因心臟開刀治療無法從事操勞的工作，加上未婚獨居，少了日常收入，生活陷入困難，還積欠醫院一筆醫藥費，經梅北村長施淵元等人協助通報，今基金會特地前往探視，讓郭先生足感心。

大林個案76歲林姓婦人，長期臥病在床，除領有身障補助，全靠兒子打零工維持家計，日前兒子工作出狀況，目前住院治療中，林婦現只能由身心障礙女兒照料，當徐海倫與學生送上慰問金和點心時，林婦女兒當場流淚不止，連學生看了也跟著偷偷拭淚。

南華國際系二年級學生蔡建安說，今探訪的個案都很辛苦，尤其林阿嬤的女兒看到老母狀況愈來愈差，應該壓力很大，大家來看她，相信她是因為感動而哭泣，也呼籲社會各界對弱勢民眾伸出援手，手心向下，幫助人是一件好事，感謝學校和蔡衍明愛心基金會讓他有機會參與公益。

大林鎮長簡志偉感謝蔡衍明基金會多年來每逢春節、端午節與中秋節就為弱勢民眾送上暖心祝福，尤其很多家庭的狀況來得很突然，雪中送炭會讓受扶助對象倍感溫馨。