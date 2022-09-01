民進黨台南市議員第1選區提名爭議落幕，確定將徵召現任市議員劉米山，劉米山表示，已收到領取政黨推薦書的通知，明天將前往登記參選；另方面，初選勝出卻未獲得提名的蔡宗翰則將正式提行政訴訟，並表示「目前未有脫黨打算，只有披著綠袍作戰的想法」。

蔡宗翰表示，基於為民服務的熱誠及改變大新營的初心，來參加民進黨初選，經過公平、正當的競選過程，拿到19％民調領先順利過關，但卻因為政治派系的角力，成為民進黨辦理初選以來首位通過民調，卻未獲提名的參選人，這將會是民主制度的汙點，因此將正式提出行政訴訟，捍衛民進黨的創黨精神與核心價值。

蔡宗翰提到，從4月底民調結束以來，在公平、公正、公開的民進黨初選規則中，通過初選的他至今將近4個月，並未得到政黨推薦書，其中種種疑點與因素啟人疑竇。從初選結束後，他從未缺席選舉協調小組的陳述說明，以及中評會的調查，他也從未被民進黨做出任何處分，連一次警告都沒有，足以證明他在選舉過程中始終遵守規則。

蔡宗翰說，做為一個沒有背景的政治工作者，清白參政從未做出違規事實，黨內初選本可以透過公開透明方式順利完成提名程序，但他卻受到特定黨政要角不斷地在中執會、中評會、中常會上刻意阻攔刁難，只因為他在公平的遊戲規則中，淘汰了特定派系預計要選議長的人。

蔡宗翰說，想請問民進黨的各位黨員先進，民進黨主張的清廉、勤政、愛鄉土何在？民主政治不應該是如此黑箱作業，打著所謂黨內民主如此光鮮亮麗的旗幟，暗地裡卻由所謂政黨要角利用黨政機器，排擠沒有背景的年輕人。

「此例一開，後患無窮！」蔡宗翰痛批，民進黨這一次宣布的結果，將會使初選機制喪失社會公信，成為民主政治史上的一大笑話，如此背離民意、荒腔走板的決議，將會使支持者對民進黨的信心大打折扣。