美國FDA（食品藥物管理局）近日批准莫德納、輝瑞次世代疫苗的緊急使用授權（EUA），是否影響國內莫德納次世代疫苗的審查備受關注。中央流行疫情指揮中心今天表示，將持續依英國與澳洲核准的劑型繼續審查，至於輝瑞次世代疫苗目前仍然只有部分資料，都還在蒐集中。

目前國際間共有兩種版本的莫德納次世代疫苗，例如英國上月核准的為「原始病毒株+BA.1」雙價疫苗，而美國近日批准的則是「原始病毒株+BA.5」版本較新，但中央流行疫情指揮中心今天表示，先前莫德納公司已送與英國版本相同的審查資料至我國食藥署，目前仍會朝原先規劃，以「原始病毒株+BA.1」的雙價疫苗進行審查。

至於國內疫苗接種進度，指揮中心表示，在開學之後6個月至4歲族群的疫苗接種率有顯著提升，昨天幼兒BNT疫苗共施打6664人次，都為第一劑；莫德納幼兒疫苗也打出2881人次，其中1195人次為第一劑、1686人為第二劑，讓該年齡層接種率來到26.8％，不過第二劑接種率仍只有2％。

不過指揮中心發言人莊人祥表示，目前並不會開設幼兒大型接種站刺激打氣，但會提供民眾方便預約，且開設夜間、假日接種等便利性服務，甚至有縣市已提供到幼兒園接種的服務以刺激打氣。

另外，我國明將到貨首批500多劑的猴痘疫苗，莊人祥說明，符合資格的接種對象包含暴露前預防的實驗室操作人員，以及暴露後預防的病患密切接觸者，包含醫護人員、同住家人等，就算曾接種過天花疫苗，目前也都建議再接種猴痘疫苗預防。