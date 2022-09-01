高雄市鼓山區壽山龍泉寺登山口上個月出現獼猴有不正常死亡狀況，經農業局協助化驗檢驗，報告出爐，2隻獼猴體內檢出市售滅鼠藥剋滅鼠(Coumatetralyl)成份，濃度自0.031~1.150 ppm不等，不排除人為投毒等各種可能性，農業局強調，倘為蓄意毒殺將依法究辦，絕不寬貸，依野生動物保育法最高可處30萬元罰鍰，也鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉查獲不法者，可獲罰鍰金額20％的檢舉獎勵金。

高雄市政府農業自7月起於鼓山地區接獲4案獼猴通報案件，計有5隻獼猴3死2傷，其中2隻獼猴屍體初步判定為外力撞擊，8月11日再發現1隻成猴死亡，發現有皮下組織瘀血，並依程序採集檢體分別送往中央家畜衛生試驗所及農業藥物毒物試驗所進行毒物檢驗分析。

農業局經送檢死亡獼猴的胃內容物及肝臟進行毒物分析後，報告出爐，2隻獼猴體內檢出市售滅鼠藥剋滅鼠(Coumatetralyl)成份，濃度自0.031~1.150 ppm不等，但因台灣獼猴為雜食性動物，殘留滅鼠藥的原因不排除獼猴食入體內含滅鼠劑成份的小型野生動物（老鼠、鳥類）累積、誤食附近民宅殺鼠劑，或人為投毒的可能性。

農業局表示，因為剋滅鼠是長效性抗凝血劑型滅鼠劑，主要機制為凝血障礙，動物會因為所食入滅鼠藥的頻率與多寡造成主要毒害、次級毒害，或因非致死性汙染但附加傷害導致凝血障礙而死亡，故為了保護野生動物，建議民眾可以選用捕鼠籠等其他方式防止鼠害，避免造成野生動物傷亡。

農業局強調，若民眾蓄意毒殺獼猴，將依法究辦，絕不寬貸，依野生動物保育法最高可處30萬元罰鍰，並鼓勵民眾檢舉，一旦檢舉查獲不法者，農業局將提供罰鍰金額20％的檢舉獎勵金；另為防止獼猴遭遇不當傷害或毒殺，農業局已加強登山口宣導及查緝，也將與獼猴保育團體及警政強化宣導教育及合作查緝。

農業局呼籲，與民間專業團體之合作後，除了宣傳教育能夠加強外，最重要能增加不法訊息之掌握，能立即與警政循線遏止不法；高雄市也訂有野生動物保育自治條例，接觸或餵食獼猴最高可處1萬元罰鍰，倘有對待獼猴的不法行為，農業局都鼓勵民眾拍照蒐證通報1999，經舉報後，農業局將啟動與警政依線查緝，杜絕不法。