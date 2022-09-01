53歲「金曲歌王」陶喆與小16歲辣妻Penny結婚8年，平時在創作之餘仍不忘抽空陪伴愛妻。昨日Penny在IG放閃，曬出2人慶祝結婚周年紀念日的照片，雖然沒有標註目的地，但似乎是出海遊玩，夫妻甜蜜互動閃瞎眾人。

Penny在限時動態中PO出照片，只見兩人出海遊玩，Penny露出開心的大笑甜喊「my love」，而她身穿螢光綠泳裝，兩截式剪裁露出纖腰，雖然沒有露太多上圍，但看得出身材非常好，一雙長腿也相當吸睛。

Penny 一雙大長腿，看起來十分吸睛。(圖/Penny IG)

陶喆則染了一頭白金色頭髮、穿著海灘褲，看起來年輕不少，面露微笑輕輕摟著愛妻纖腰，兩人的穿著顏色有互相搭配，就像是一對情侶服裝，陶喆也轉發了這則限動，還不忘發了個愛心圖案，夫妻倆的互動相當親密，看得出感情非常深厚。

陶喆與妻子Penny江佩蓉已經結婚8年，不過早在2012年就於美國結過一次婚，2014年再娶現任妻子江佩蓉，不過卻與一名藝人經紀人楊子晴發生外遇，陶喆也開記者會承認婚內出軌，之後也被拍到跟長腿辣妹激吻，但老婆江佩蓉還是選擇大方原諒，兩人攜手至今也度過了七年之癢，看來絕對是真愛無誤。