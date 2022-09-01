參山國家風景區管理處梨山站谷關遊憩區1日舉辦「我愛松鶴部落淨街」活動。（參山國家風景區管理處提供）

參山國家風景區管理處梨山站谷關遊憩區1日舉辦「我愛松鶴部落淨街」活動。（參山國家風景區管理處提供）

梨山旅遊旺季即將到來，參山國家風景區管理處梨山站谷關遊憩區1日舉辦「我愛松鶴部落淨街」活動，逾百名部落居民、文健站長者、德芙蘭國民小學孩子攜手合作，短短3小時共清出900公斤垃圾，共同為松鶴部落環境貢獻一己心力。

參山處長曹忠猷表示，每年此時都會在梨山號召在地居民進行多場淨山淨街活動，以實際行動表達對梨山家園熱愛，今年因應疫情加強整備旅遊環境，第一場在松鶴部落，第二場在谷關地區，讓梨山、谷關等山區揮別疫情陰霾、煥然一新，準備迎來每年最受歡迎的蜜蘋果與楓葉旅遊季，期待遊客能盡情享受乾淨美麗的大梨山美景。

淨街活動一早從9點開始，出動部落內大小居民，年齡從5歲至80歲都有，逾百人分成兩組人馬，各自沿著馬路邊收拾樹葉、樹枝、水瓶、鐵罐等。到中午12時為止，一共清出900公斤垃圾，數量很龐大。

參山處表示，歡迎所有民眾及遊客來梨山遊玩，在防疫期間遠離擁擠人群來個高山輕旅行，享受清新空氣及宜人舒適氣候，也呼籲上山的遊客不要亂丟垃圾，愛惜自然生態，共同維護美麗大梨山的旅遊環境。