明年基本工資調漲4.56％！為了協助部分產業度過難關，經濟部今年推出「基本工資補貼」，針對每名勞工、補助事業單位最多6000元，但成效不佳，編列35億元預算卻僅執行4.23億，基本工資審議會也討論到此事，會中政府代表提及，明年的補貼門檻設定等會再找工商團體一起討論。

今年的基本工資補貼條件為去年9月及10月營收相較前年同期衰退20％以上才能申請，但也導致部分事業單位遭此門檻排除，勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛推測，可能部分事業單位未達20％衰退門檻、認為可自行負擔等原因導致申請的事業單位不多。

黃維琛轉述，審議會中有討論到基本工資補貼，會中也有委員認為申請的家數太少，直指門檻太高，政府代表回應，勞動部與經濟部會再討論明年基本工資補貼的門檻，也會邀請工商團體與會，針對行業、基期、衰退門檻等討論，但對象應仍是針對聘僱本國人的事業單位。

但有勞團指出，無論勞方或資方都認同不能沒有實質損害就申請補貼，而申請的家數少代表疫情的衝擊沒有想像中嚴重。

勞動部部長許銘春說，允諾勞雇雙方，比照今年作法，對疫情受創嚴重的產業，提供配套措施，並將由就業安定基金支出。